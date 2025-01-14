Юрист назвала категорию работников, чей доход в январе будет меньше обычного

Это затронет сотрудников, чья зарплата зависит от оказанных услуг и количества произведенной продукции Работники, зарплата которых зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, заработают в январе меньше обычного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии