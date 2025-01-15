Тела советских солдат будут эксгумированы во Львове

На Украине массово сносят памятники советским воинам-освободителям. В добавок к этому во Львове в рамках переноса мемориального комплекса «Холм Славы» будут эксгумированы тела советских воинов, в том числе знаменитого разведчика Николая Кузнецова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии