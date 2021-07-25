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Александрова о жаре в Токио: «У нас в раздевалке есть мини-бассейн со льдом, вода градусов 14-15 или даже холоднее. После матча полежала там минут 10-15»

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над Элизой Мертенс в первом круге Олимпиады в Токио – 4:6, 6:4, 6:4.

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