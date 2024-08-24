"Тьма опускается": Такер Карлсон назвал арест Дурова во Франции предупреждением

Карлсон отметил, что за решетку Дуров попал не в России, а в западной стране - союзнике США и члене НАТО Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции - это наглядное предупреждение для всех владельцев мессенджеров, которые отказываются подвергать цензуре правду, заявил американский журналист Такер Карлсон.