"Тьма опускается": Такер Карлсон назвал арест Дурова во Франции предупреждением

Карлсон отметил, что за решетку Дуров попал не в России, а в западной стране - союзнике США и члене НАТО Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции - это наглядное предупреждение для всех владельцев мессенджеров, которые отказываются подвергать цензуре правду, заявил американский журналист Такер Карлсон.
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