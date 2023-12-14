Красноярский стилист поделилась опытом участия в гаражной распродаже

Привет! На связи корреспондент NGS24.RU и стилист устойчивой моды Полина Бородкина. Как я уже писала, гаражная распродажа — это один из способов избавиться от ненужной одежды с выгодой для себя и с пользой для экологии.
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