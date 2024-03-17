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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о Поле: «Он показал, как можно меня обыгрывать»

Он обыграл его в полуфинале 1:6, 7:6(3), 6:3. – Даниил, как вы думаете, что пошло не так в первом сете и как вы смогли переломить ситуацию? – Томми только что показал всем, как можно меня обыгрывать, как играть по линиям, в полную силу.

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