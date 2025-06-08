В Петербурге задержан школьник, обманувший пенсионерку на 4,2 млн рублей

В Санкт-Петербурге раскрыто преступление, совершенное в отношении пожилой женщины. Известно, что 86-летняя жительница дома по улице Латышских Стрелков потеряла 4,2 млн рублей в результате мошеннических действий.
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