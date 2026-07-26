Минниханов посетил старейшую мечеть Петропавловска

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Петропавловске вместе с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым посетил мечеть «Дин-Мухаммед», построенную в 1854 году, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
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