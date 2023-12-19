«Свекровь подала в суд, требуя отдать ей подаренные мне покойным мужем украшения»

«Я еще даже не успела похоронить мужа» Если вы думаете, что вам не повезло со свекровью, не торопитесь расстраиваться — некоторым повезло еще меньше! Пользовательница Reddit написала пост о том, что семья ее покойного мужа требует отдать им свадебный комплект украшений, который муж подарил ее незадолго до того, как они сочетались узами брака.