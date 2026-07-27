«Каюсь»: Гузеева призналась, что готовит как настоящий «варвар»

Заслуженной артистке России Ларисе Гузеевой до сих пор не удается освоить красивую нарезку овощей. В личном блоге знаменитость рассказала, что с помидорами она управляется максимально просто, без каких-либо изысков.
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