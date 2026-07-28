В Иркутске сегодня ожидается переменная облачность без дождей и +26…+28°

В среду в Приангарье ожидается переменная облачность и местами сильные осадки. В Киренском, Усть-Кутском, северо-западных, западных и центральных районах пройдут сильные дожди, возможны грозы и утренние туманы.
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