Суд вернул протокол на автора песни «Дымок» за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы возвратил МВД административный протокол, который был составлен в отношении казахстанского музыканта Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) за подозрение в пропаганде наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
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