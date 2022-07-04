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В Великобритании предлагаются мотошлемы в стиле диско

В Великобритании предлагаются мотошлемы в стиле диско

Обычное средство защиты байкера превратилось в стильный аксессуар вечеринки. Мотоциклетный шлем в стилистике зеркального диско-шара, переосмысленного как своеобразный аксессуар для вечеринки, предлагается небольшой британской компанией Disco2Disco.

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