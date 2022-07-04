В Великобритании предлагаются мотошлемы в стиле диско

Обычное средство защиты байкера превратилось в стильный аксессуар вечеринки. Мотоциклетный шлем в стилистике зеркального диско-шара, переосмысленного как своеобразный аксессуар для вечеринки, предлагается небольшой британской компанией Disco2Disco.