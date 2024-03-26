В Киеве дерзко ответили ЕС из-за его антиукраинского хода

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ограничение на импорт продовольствия с Украины в страны Евросоюза поспособствует продлению конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского.
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