Кургинян: Безумие обязательной вакцинации - это путь к катастрофе. Власть России роет себе могилу?

00:00 — интро 00:13 — Зеленский убрал препятствия к развязыванию нового этапа войны на Донбассе 01:45 — роль Великобритании и США в "украинской" игре 03:35 — почему всему миру навязывается представление о том, что есть только одно спасительное средство от коронавируса? 04:52 — что происходит с Александровской коммуной и «Сутью времени» после 10 лет существования движения? 10:23 — приближаются парламентские выборы; что было и остается главной задачей движения "Суть времени"? 12:25 — что было обсуждено во время недавнего дистанционного диалога между коммунарами и внекоммунарским активом движения о стратегии развития "Сути времени" 16:49 — о соотношении ковида и методов борьбы с ним — с грядущими парламентскими выборами в России 20:20 — надо ли мешать власти рыть себе могилу? 27:32 — либо власть пойдёт на уступки так называемым антивакцинаторам, либо фундаментальная оскорбленность народа разрушит Россию до конца 31:31 — растление молодёжи - залог победы западных спецслужб и неонацистов 35:45 — леваческая молодёжь никого не спасёт, её саму надо спасать Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян анализирует самоубийственный вакцинаторский раж, в который впала российская власть аккурат перед выборами в Государственную думу.