Продюсер Виктор Дробыш в новом выпуске шоу «Кстати» в VK Video вспомнил, как одна неосторожная фраза в соцсетях вызвала мировой хейт в отношении него.
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