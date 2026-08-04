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Автоэксперт Бельский отметил, что в России увеличился спрос на полноприводные автомобили

Автоэксперт Бельский отметил, что в России увеличился спрос на полноприводные автомобили

Доля полноприводных автомобилей на российском рынке растет из-за структурных изменений. Ключевым фактором стала активная экспансия китайских брендов, которые выводят на рынок кроссоверы и внедорожники с полным приводом.

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