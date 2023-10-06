Андрей Бочкарёв: Самые «длинные» из строящихся станций метро находятся на Троицкой линии

Самые «длинные» из строящихся станций метро находятся на Троицкой линииЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что на сегодняшний день самые протяженные котлованы среди строящихся объектов столичного метро – у трех станций Троцкой линии.