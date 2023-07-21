Михалков в очередном выпуске "Бесогона" поставил интересный вопрос. - А что такого наделали наши богатенькие Буратино, что 24 июня испугались своих (мятежников то есть)? Ведь они не испугались когда нападали не свои (например, в Кремль были прилеты).
А почему богатенькие испугались своих?
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Пауки в банке.
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1 час.
Петр Паринов
Не надо натягивать глобус на сову.... Либерасты и ворье во власти и ломанулась от Вагнеров, что поняли, что их ждет полных пи...., если они придут разбираться с ворьем и предателями в Москве, поэтому и ломанулись из Москвы подальше, так как они не свои для вагнеров....
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57 мин.
Валерий Каулин
И, кстати, очень похоже, что это был не мятеж, переворот, предательство и т.п., как об этом заявил Светлоликий. Это просто был рейдерский захват ЧВК и он почти удался. Большая часть "музыкантов" в результате подписала контракты с МО, а меньшая выведена в Белоруссию. При этом ещё и конфисковали средства, правда не очень понятно, на каком основании. Но, я думаю, объяснение придумают. Не зря же озвучены цифры. Для простых людей этого достаточно, думает власть.
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1 мин.
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