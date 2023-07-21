А почему богатенькие испугались своих?

Не надо натягивать глобус на сову.... Либерасты и ворье во власти и ломанулась от Вагнеров, что поняли, что их ждет полных пи...., если они придут разбираться с ворьем и предателями в Москве, поэтому и ломанулись из Москвы подальше, так как они не свои для вагнеров....

Валерий Каулин

И, кстати, очень похоже, что это был не мятеж, переворот, предательство и т.п., как об этом заявил Светлоликий. Это просто был рейдерский захват ЧВК и он почти удался. Большая часть "музыкантов" в результате подписала контракты с МО, а меньшая выведена в Белоруссию. При этом ещё и конфисковали средства, правда не очень понятно, на каком основании. Но, я думаю, объяснение придумают. Не зря же озвучены цифры. Для простых людей этого достаточно, думает власть.