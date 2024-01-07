На аукцион выставлен детский рисунок королевы Елизаветы II, который ее мать раскритиковала

Когда этот рисунок был создан, королева-мать посчитала его «очень неудачным» До того, как стать королевой, Елизавета II была обычным ребенком, который любил рисовать, хотя поначалу у нее это получалось не очень хорошо.
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