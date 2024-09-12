Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Войлочные камни. Необычный декор ручной работы

Войлочные камни. Необычный декор ручной работы

Все мы, жители России, знающие что такое русские холода носили в детстве валенки. Этот тренд и сейчас довольно актуален, из шерстяного войлока делают не только валенки, но и одежду, игрушки, сумки.

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