Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию и Белоруссию в использовании миграции как оружия на фоне кризиса в испанском анклаве Сеута, выглядит не просто как дипломатическая натяжка, а как полноценная геополитическая галлюцинация.