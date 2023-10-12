Москва в поэзии

Златоглавая, цветаевская, многокупольная, драгоценная: У меня в Москве купола горят… Москва дворов, рябин, хлебов, яркости, кривизны, неповторимости центра с его бульварным кольцом, -чьи ограды отдают орнаментом судеб, — и запутанностью.