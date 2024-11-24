Куркумин: мощный компонент куркумы в борьбе с артритом и псориазом

Куркума, благодаря куркумину, обладает антиоксидантными свойствами и помогает при воспалениях. Исследования показывают эффективность куркумина в лечении артрита и псориаза, но специалисты советуют добавки для достаточного его потребления.
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