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Куркумин: мощный компонент куркумы в борьбе с артритом и псориазом

Куркумин: мощный компонент куркумы в борьбе с артритом и псориазом

Куркума, благодаря куркумину, обладает антиоксидантными свойствами и помогает при воспалениях. Исследования показывают эффективность куркумина в лечении артрита и псориаза, но специалисты советуют добавки для достаточного его потребления.

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