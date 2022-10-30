Вообще, интересная история: люди в СССР в обеденный перерыв занимались спортом

Зоя Руднова - чемпионка СССР по настольному теннису // Фото: fvnt.ruПинг-понг - это увлекательная игра, в которой задействованы ловкость, реакция и скорость.
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