Новое здание для пожарной части возвели в поселке Балахнинский Бодайбинского района

В поселке Балахнинский Бодайбинского района построили здание пожарной части №129. Оно возведено по модульным технологиям, имеет депо, рассчитанное на два пожарных автомобиля, а также складские, административные и производственные помещения.
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