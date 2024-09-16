Следком возбудил уголовное дело после ЧП в челябинской школе 

В Следственном комитете РФ по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовных дел по статьям об организации убийства и халатности после произошедшего нападения 13-летнего школьника на сверственников и учителя в Челябинске.
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