Боец из Бурятии Иван Калашников отбил атаку 12 штурмовиков ВСУ

За свой подвиг он получил Звезду Героя России.Pr Scr/t.me/alexeytsydenov--> Заместитель командира взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Бурятии Иван Калашников с позывным Большой в одиночку смог отбиться от атаки, а затем и обратить в бегство 12 штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).