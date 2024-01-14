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Боец из Бурятии Иван Калашников отбил атаку 12 штурмовиков ВСУ

Боец из Бурятии Иван Калашников отбил атаку 12 штурмовиков ВСУ

За свой подвиг он получил Звезду Героя России.Pr Scr/t.me/alexeytsydenov--> Заместитель командира взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Бурятии Иван Калашников с позывным Большой в одиночку смог отбиться от атаки, а затем и обратить в бегство 12 штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Людмила Ковшова
Низкий поклон! Храни Вас Всевышний. Вы наша гордость и наша элита! Ждём Вас с победой, живым и невредимым!!!
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