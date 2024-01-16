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Поломанная жизнь: Краснодарские врачи покалечили жителя Екатеринбурга

Поломанная жизнь: Краснодарские врачи покалечили жителя Екатеринбурга

Поломанная жизнь: Краснодарские врачи покалечили жителя ЕкатеринбургаУже несколько лет екатеринбуржец, 36-летний Андрей, с его слов, страдает от последствий халатно проведенной операции врачами краснодарской больницы.

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