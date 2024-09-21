Дома на черноморских курортах подорожали за год на 15%

Фото: kuban.rbc.ru Курортная недвижимость Краснодарского края стремительно дорожает. Согласно свежим аналитическим данным, за последний год стоимость частных домов на черноморских курортах региона увеличилась в среднем на 15,2%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии