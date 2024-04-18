Аномальные паводки - новая норма? Профессор предупредил о беде, которая ждёт Россию

Обильные половодья могут стать новой нормой, считает профессор Тетельмин. Эксперт предупредил о беде, которая ждёт Россию: аномальные паводки будут повторяться раз в несколько лет в связи с природными изменениями.
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