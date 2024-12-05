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Лавров: у России нет намерений уничтожать народ Украины

Лавров: у России нет намерений уничтожать народ Украины

У России нет намерений уничтожать украинский народ. Украинцы — это братья и сестры россиян, сказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

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