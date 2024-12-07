Полицейские Ленобласти пресекли деятельность «ботаника-любителя»

В своей квартире он вырастил плантацию конопли Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 ноября в Бокситогорске был задержан мужчина для проверки документов.
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