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Петербургский дневник

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Полицейские Ленобласти пресекли деятельность «ботаника-любителя»

Полицейские Ленобласти пресекли деятельность «ботаника-любителя»

В своей квартире он вырастил плантацию конопли Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 ноября в Бокситогорске был задержан мужчина для проверки документов.

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