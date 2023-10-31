Когда ты выезжаешь за пределы страны, ты начинаешь видеть там вещи, которые в твоей жизни были по умолчанию: бесплатная медицина, 4-х недельный отпуск, чистота на улицах, не палящее солнце, удобный транспорт, вкусная еда, возможность сделать документы довольно быстро.
Отзыв программистки, уехавшей из России, и офигевшей от увиденного
Комментарии
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Владимир Буевич
Там хорошо, где нас нет. Так что уж где родился - там и пригодился.
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9 час.
Валерий Каулин
Не парьтесь. Нам такую же жизнь готовят, только пока не решаются в этом признаться. Столыпин у них великий деятель, но про его галстуки и вагоны не вспоминают на всякий случай! Если у них получится, то всё это нам преподнесут, как необходимость. И объяснят, что это для защиты нас самих. Правда, от нас самих!
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4 час.
Дмитрий Gold
Так всегда было, нам, по прибытии в США, объяснили где можно погулять, а куда лучше не соваться, это было в 1976-м, деньги есть и ты живёшь.
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3 час.
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