Отзыв программистки, уехавшей из России, и офигевшей от увиденного

Там хорошо, где нас нет. Так что уж где родился - там и пригодился.

Валерий Каулин

Не парьтесь. Нам такую же жизнь готовят, только пока не решаются в этом признаться. Столыпин у них великий деятель, но про его галстуки и вагоны не вспоминают на всякий случай! Если у них получится, то всё это нам преподнесут, как необходимость. И объяснят, что это для защиты нас самих. Правда, от нас самих!