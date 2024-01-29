Трейлер фильма "В теле убийцы" (2023)

Полиция с ног сбилась, разыскивая банду садистов, которая снимает ролики для любителей снаффа. Получив наводку и преследуя главаря, вместе с ним бесследно пропадает детектив Чхве Джэ-хван, а месяц спустя оба обнаруживаются в попавшем в аварию автомобиле.
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