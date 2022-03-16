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В 1/4 финала Лиги чемпионов вышли по 3 клуба из Англии и Испании, по одному – из Германии и Португалии

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинал вышли: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Бенфика» и «Вильярреал».

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