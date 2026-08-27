Историк Шиндлер связал общественную поддержку Плутона с желанием поддержать аутсайдера

Астрономы давно переклассифицировали Плутон в карликовую планету, но споры о его статусе не утихают. Психологи считают, что дело в эмоциональной привязанности людей к прежним знаниям и нежелании признавать их изменчивость.
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