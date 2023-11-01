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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как приготовить заправку для борща

Вкус борща напрямую зависит от его содержимого.   Вот простой рецепт заправки для борща из свеклы: Ингредиенты: — 2 средние свеклы, очищенные и натертые — 2 столовые ложки оливкового масла — 2 столовые ложки уксуса (яблочного или винного) — 1 столовая ложка меда или сахара (по вкусу) — Соль и перец ….

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