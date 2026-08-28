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Союзники США по НАТО провели конкурс красоты для замглавы Пентагона

Союзники США по НАТО провели конкурс красоты для замглавы Пентагона

Союзники США по НАТО провели конкурс красоты в честь заместителя главы Пентагона. Это мероприятие привлекло внимание как в дипломатических, так и в военных кругах, вызвав обсуждения относительно формата и целей подобного события.

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