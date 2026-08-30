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Газета.ру

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Теннисист Медведев вышел во второй круг US Open, одолев француза Гастона

Теннисист Медведев вышел во второй круг US Open, одолев француза Гастона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open) — 2026.Его соперником в первом круге был представитель Франции Юго Гастон.

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