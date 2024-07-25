Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Глава МИД КНР призвал к наращиванию практического сотрудничества между Китаем и Украиной

Гуанчжоу, 24 июля /Синьхуа/ -- Китай и Украина должны наращивать практическое сотрудничество в разных сферах, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в городе Гуанчжоу /Южный Китай/.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх