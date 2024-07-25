Глава МИД КНР призвал к наращиванию практического сотрудничества между Китаем и Украиной

Гуанчжоу, 24 июля /Синьхуа/ -- Китай и Украина должны наращивать практическое сотрудничество в разных сферах, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в городе Гуанчжоу /Южный Китай/.