Как полвека назад в Исландии появился остров и стал одним из самых запрещенных мест на планете

Сюртсей — уникальный исландский остров, появившийся 14 ноября 1963 года после извержения подводного вулкана Вестманнаэйяр, которое продолжалось три года.
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