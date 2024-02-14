Гендиректор «Трактора»: «Команда как минимум способна пройти два раунда. Это базовая задача для Заварухина»

– Насколько вы довольны работой главного тренера Алексея Заварухина? – На данном этапе мы полностью довольны теми результатами, которые показывает команда, и в этом большая заслуга и самого Алексея, и тренерского штаба, и коллектива.
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