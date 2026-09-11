В Рязанской области за неделю 48 человек пострадали от клещей

За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 48 человек, среди них 10 детей. Ежегодно в регионе регистрируются случаи клещевого боррелиоза, поэтому важно соблюдать меры защиты в лесопарковых зонах и на дачах.
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