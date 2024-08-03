Дмитрий Губерниев: «На блестящей Олимпиаде в Париже – классные соревнования! Пока всякие бублики обсуждают фигню, умные люди смотрят спорт»

«А на блестящей Олимпиаде в Париже продолжаются классные соревнования! И пока всякие бублики обсуждают фигню, умные люди смотрят спорт и обсуждают Его Величество Спорт! В разгаре легкая атлетика! А Королева Спорта в Париже прекрасна!» – заявил комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.