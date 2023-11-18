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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитники «Флориды» Экблад и Монтур проводят 1-й матч в этом сезоне. Игроки восстановились после операций

Игроки вышли на лед в игре против «Анахайма» (0:0, первый период). Они восстановились после операций, перенесенных в межсезонье.

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