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В Харькове состоялся "Марш равенства" - секс-меньшинства* выдвинули требования к властям

В Харькове состоялся "Марш равенства" - секс-меньшинства* выдвинули требования к властям

Представители сексуальных меньшинств* провели массовое мероприятие в центре Харькова, предъявив властям требования по изменению законодательства.

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