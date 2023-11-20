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  • виктор матвеев
    Посмотрел на видео, хохлам будет очень кисло 😏Применение РБК-500
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    А что-то плохо?Антон Силуанов: «...
  • Vasily Golov
    То про девочек болтушек,то про деньги Ходорковского.Все  и обо всем в одном стакане.Радостно улыбающи...

Россия, похоже, сильно разозлилась. В дело пошли РБК-500

Россия, похоже, сильно разозлилась. В дело пошли РБК-500

ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ https://vz.ru/news/2023/11/19/. Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НЕ СЛУШАЮТ В ГЕРМАНИИ БИСМАРКА, СЛУШАЮТ ГИТЛЕРА, ЧЕМ И &quot;ПОРАДОВАЛИ&quot; УКРАИНУ.
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17 час.

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