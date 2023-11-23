США проигрывают в конфликте с Россией: почему план Вашингтона терпит неудачу?

Согласно хорватскому порталу Geopolitika.news, основной целью США является вовлечение России в продолжительный и истощающий конфликт, изоляция ее и наложение жестких санкций для постоянной дестабилизации российской экономики.
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