В Брянской области проголосовали 67,41% избирателей

По данным ЦИК, на выборах губернатора Брянской области проголосовало уже 67,41% избирателей, в приграничных районах участки закрылись в 15:00.
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